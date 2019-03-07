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07 Mart 2019 Perşembe günü yayınlandı
Adana'da kavgaya müdahale eden bekçilere saldırı Video

Adana'da kavgaya müdahale eden bekçilere saldırı Video

- lması - Olay yerinden detaylar - Polis ekiplerinin olaya müdahalesi - Yaralıların ambulansla hastaneye sevk edilmesi - Kavga eden iki grubu ayırmaya çalışan bekçilere saldıran 5 kişi gözaltına alındı - Ekipler, şüphelilere ait bir araçta yaptıkları aramada 5 pompalı tüfek ile 3 bıçak ele geçirdiADANA (AA) - Adana 'da kavga eden iki grubu ayırmaya çalışan bekçilere saldıran 5 kişi gözaltına alındı. Çıkan arbedede hafif yaralanan bir bekçi önlem amaçlı hastaneye götürüldü.Alınan bilgiye göre, merkez Yüreğir ilçesi Ulubatlı Hasan Mahallesi Eczacı Haşim Dalgıç Bulvarı'nda devriye görevi yapan mahalle bekçileri, kavga eden iki gruba müdahale ederek tarafları ayırmaya çalıştı.Gruptakilerden bazılarının pompalı tüfekle havaya ateş açması ve bıçakla saldırıda bulunması üzerine mahalle bekçileri, havaya ateş açarak grubu dağıtmaya çalıştı.Bekçilerin takviye ekip istemesi üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edildi.Ekipler, yaptıkları müdahalede bekçilere saldırıda bulunduğu tespit edilen 5 kişiyi gözaltına aldı. Çıkan arbedede hafif yaralanan bir bekçi ise önlem amaçlı hastaneye kaldırıldı.Ekipler, şüphelilerin araçlarında yaptığı aramada 5 pompalı tüfek ve olayda kullanıldığı değerlendirilen 3 bıçak ele geçirdi.Şüpheliler Cumhuriyet Polis Merkezi'ne götürüldü

Polis Hastane Arbede Pompalı Tüfek Saldırı 

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