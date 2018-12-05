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05 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Adana'da kavga: 2 ölü Video

Adana'da kavga: 2 ölü Video

- İki tır sürücüsünün kavgası - Cenaze araçlarının Adana Adli Tıp kurumuna gelmesi - Cenazelerin adli tıp kurumu morguna konulması - Adana Adli Tıp Kurumu tabelası - Pozantı ilçesinde, kavga eden iki tır sürücüsünden biri aldığı darbeler nedeniyle, diğeri ise yoldan geçen bir tırın çarpması sonucu yaşamını yitirdiADANA (AA) - Adana ’nın Pozantı ilçesinde, kavga eden iki tır sürücüsünden biri aldığı çekiç ve bıçak darbeleri nedeniyle, diğeri ise yoldan geçen bir tırın çarpması sonucu hayatını kaybetti.Alınan bilgiye göre, Pozantı ilçesinde tır sürücüleri Behçet Birkaç ile Halil Kocabaş arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.Kavga sırasında çekiç ve bıçak darbesiyle yaralanan Birkaç ile Kocabaş yolun ortasına düştü. Bu sırada yoldan geçen D.K. idaresindeki 06 VVP 99 plakalı tır Behçet Birkaç'a çarptı.Çarpma neticesinde Birkaç olay yerinde, Kocabaş ise kaldırıldığı Pozantı Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri, tır sürücüsü D.K'yi ifadesini almak üzere Pozantı İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürdü.Yapılan incelemelerin ardından cenazeler, Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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