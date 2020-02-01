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01 Şubat 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Adana’da karayolunda parçalanmış kadın cesedi bulundu Video

Adana’da karayolunda parçalanmış kadın cesedi bulundu Video

Olay yerinden görüntüler

Trafik Kazası Güvenlik Önlemi Kadın Cesedi Cep Telefonu Polis Ekipleri 

-Araçların cesedin yanından geçmesi
-Polisi gazeteciye engel olması ve gazeteciyi görüntülemesi
-Olay yerinden genel ve detay görüntüler
-Araçların cesedin ve parçaların olduğu yerden geçmesi
-Genel ve detay görüntüler
-Ölen kişinin sağlık fotoğrafı

( ADANA )- Adana’da karayolunda parçalara ayrılmış kadın cesedinin bulunduğu yol trafiğe kapatıldı- Yüzlerce araç cesedin yanından ve parçaların üzerinden geçti- Polis çekim yapan gazeteciyi telefonuyla görüntüleyip, çekim yapmasına engel oldu ADANA

-. Karayolunda trafik kesilmezken araçlar parçalanmış cesedin yanından ve kopan parçaların üzerinden geçti. Olay, Ceyhan İlçesi Adana- Osmaniye Karayolunda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, vatandaşlar yerde parçalanmış ceset görmesi üzerine durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri yerde parçalara ayrılmış kadın cesedi buldu. Yapılan araştırmalarda kadının üzerinden çıkan kimlikte polis cesedin Mehtap Ateş (32) ait olduğunu belirledi. Karayolu trafiğe kapatılmadı, araçlar cesedin yanından ve parçaların üzerinden geçti Karayolunda bulunan cesede ait parçaların üzerinden çok sayıda araç geçerken polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi almadı. Polis memuru yol kenarında çekim yapan gazetecileri cep telefonuyla görüntülerken, gazetecilerin olay yerinde bulunduğu iddia ederek çalışmasına engel oldu. Kendisine engel olan bir gazeteci polis memuruna,” Olay yeri şeridini çek, araçlar geçiyor.” Diye cevap verdi. Polis ise “şerit çekerim” dedi.
Ancak olay yerinde şerit çekilmedi, cesedin yanından ve parçaların üzerinden araçlar geçmeye devam etti. Polis ekipleri olayın trafik kazası olabileceği belirtirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Öte yandan, parçaları ayrılmış Mehtap ateşin cesedi otopsisi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
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