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17 Mart 2020 Salı günü yayınlandı
Adana'da kamyonette 49 kilo 700 gram esrar bulundu

Adana'da kamyonette 49 kilo 700 gram esrar bulundu

- Köpekle araçta arama yapılması - Köpeğin aracın arka bölümüne tepki vermesi - Sürücü kabinindeki düğmeye basılmasıyla damper sistemiyle kasanın yerinden kalkması - Kasanın altındaki poşetlere sarılı esrarın bulunması - Gözaltına alınan sürücü tutuklandıADANA (AA) - Adana 'da, bir kamyonetin gizli bölmesinde 49 kilo 700 gram esrar ele geçirildi.İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente bir kamyonetle uyuşturucu getirileceğini belirledi.Ekip, plakasını tespit ettiği kamyoneti Tarsus - Adana - Gaziantep Otoyolunun merkez Sarıçam ilçesi yakınında takibe aldı.İncirlik Park Alanı'nda oluşturulan uygulama noktasında durdurulan araçta, narkotik dedektör köpeği "Oscar" ile arama yapıldı.Köpeğin, kamyonetin arka bölümüne tepki vermesi üzerine yapılan incelemede, aracın kasasının kalkmasını sağlayan ve orijinalinde olmayan damper sisteminin kurulu olduğu fark edildi.Şoför kabinindeki bir düğmeyle sistemin çalıştırılıp kasanın yerinden kalkmasıyla alt bölümde 20 pakette 49 kilo 700 gram esrar bulundu.Gözaltına alınan sürücü Ahmet A. (39) işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Ahmet A. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Uyuşturucu İncirlik Gizli Bölme Narkotik 

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