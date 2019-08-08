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08 Ağustos 2019 Perşembe günü yayınlandı
Adana'da kalpazan operasyonu

Adana'da kalpazan operasyonu

Zanlıların adli tıpa getirilmesi

Polis Kalpazan Adli Tıp Bild Harekete Geç 

-Adli tıpa alınması
-Adliyeye götürülmesi

( ADANA ) - Kurban Bayramı öncesi polisin kalpazanlara yönelik yaptığı çalışmada 13 bin 200 lira sahte para ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı ADANA

- Adana'da polis, Kurban Bayramı öncesi kalpazanlara yönelik yaptığı çalışmada 13 bin 200 lira sahte para ele geçirdi, 2 zanlıyı gözaltına aldı. Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Mali Büro Amirliği ekipleri, Kurban Bayramı öncesi kalpazanlara yönelik çalışmaları yoğunlaştırdı. Polis yaptığı çalışmalarda Yeşilyurt Mahallesi'nde bir otomobilde A.H. ve M.U. isimli şahıslarda sahte para olduğu bilgisini aldı. İhbar üzerine harekete geçen polis yaptığı baskında zanlıları yakaladı. Yapılan aramada ise 55 adet 200 liralık 13 bin 200 lira tutarında sahte para ele geçirildi. Emniyette işlemleri tamamlanan zanlılar sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.
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