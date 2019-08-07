Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
07 Ağustos 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Adana'da kadına darp iddiası

Adana'da kadına darp iddiası

- - Polis ekiplerinin yaralı kadını Ambulansa taşıması - Başından yaralı kadına 112 sağlık ekiplerinin müdahalesi - 112 Sağlık ekiplerinin yaralı kadını hastahaneye taşımasıADANA(AA) - Adana 'da kocası tarafından darbedildiği öne sürülen kadın hastaneye kaldırıldı.Seyhan ilçesine bağlı Tellidere Mahallesi'ndeki bir evden çığlık sesleri duyan vatandaşlar, adresi kontrol ettiklerinde Ayşe S'nin başından yaralı olarak yerde yattığını gördü.Olay yerine gelen sağlık ekipleri kocası tarafından darbedildiği öne sürülen kadını ambulansla Seyhan Devlet Hastanesine kaldırdı.Ayşe S, ambulansa bindirildiği sırada gazetecilerin sorusu üzerine, eşi tarafından sürekli şiddete maruz kaldığını iddia etti.Polis şüpheli kocanın yakalanması için çalışma başlattı.

Hastane Akalan Sağlık Ekipleri Yaralı Kadın Kadın Hasta 

İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
TIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandıTIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı