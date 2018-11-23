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23 Kasım 2018 Cuma günü yayınlandı
Adana'da kadın otobüs şoförüne darp iddiası

Adana'da kadın otobüs şoförüne darp iddiası

- Otobüsten inen yolculardan görüntü - Darbedilen kadının polislerle karakola girmesi - Karakola ambulansın girişi - Olayı gören vatandaşların konuşması - Yaralı sürücünün sedye ile hastaneye taşınması - Zanlının Adli Tıp Birimine getirilmesi - 72 yaşındaki yolcunun, istediği yerde indirmediği iddiasıyla kadın otobüs şoförünü darbettiği öne sürüldü - Otobüs şoförü hastaneye kaldırıldı, zanlı gözaltına alındıADANA (AA) - Adana 'da, 72 yaşındaki yolcunun, istediği yerde indirmediği iddiasıyla kadın otobüs şoförünü darbettiği ileri sürüldü.Merkez Yüreğir ilçesinde, Büyükşehir Belediyesinin şehir içi yolcu taşımacılığını yapan otobüsünde, kadın şoförün darbedildiği ihbarını alan polis ekipleri, çalışma başlattı.Ekipler, sürücü Emine Özkul'u darbettiği ileri sürülen 72 yaşındaki yolcu Necmi B'yi gözaltına aldı.Yüzünde morluk oluşan Emine Özkul ve yolcular, otobüsle Akıncılar Polis Merkezi'ne götürüldü. Burada otobüsten indirilen bazı kadın yolcular, olay nedeniyle gözyaşı döktü.Özkul, daha sonra polis merkezine çağrılan ambulansla Yüreğir Devlet Hastanesine götürüldü.Zanlının, yaklaşık 5 ay önce iptal edilen durakta inmek isteği, sürücünün "burasının kaldırıldığını" belirtip yeni durakta indirdiği yolcunun, daha sonra yolun karşısındaki durağa geçip otobüsü durdurarak sürücüyü darbettiği öğrenildi.Durakta otobüs beklerken olaya şahit olan bazı yolcular, zanlının kadına art arda yumruk attığını, bunun üzerine zanlıya müdahale ettiklerini aktardı.Zanlı, sağlık kontrolünün ardından tekrar polis merkezine götürüldü.

Polis Merkezi Yolcu Taşımacılığı Kadın Şoför Otobüs Şoförü Polis Ekipleri 

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