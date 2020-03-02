Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
02 Mart 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Adana'da kaçakçılık operasyonunda yakalanan 7 zanlıdan biri tutuklandı

Adana'da kaçakçılık operasyonunda yakalanan 7 zanlıdan biri tutuklandı

- Polislerin bir adreste arama yapması - Yapım aşamasındaki sahte içkiden görüntü - Bir otomobil ile iş yerlerinde arama yapılması - Ele geçirilen kaçak ürünlerin görüntüsüADANA (AA) - Adana 'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheliden biri tutuklandı.İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında merkez Seyhan ve Yüreğir ilçelerindeki 3 iş yeriyle Tarsus - Adana - Gaziantep (TAG) otoyolunun merkez Sarıçam ilçesi yakınındaki uygulama noktasında durdurdukları otomobilde arama yaptı.Aramalarda yapım aşamasında ve satışa hazır 4 bin litre sahte içki, gümrük kaçağı 9 bin 528 paket sigara, 60 bin 80 makaron, 420 kilogram tütün, sigara dolum makinesiyle 2003 cinsel uyarıcı ürün ele geçirildi.Ekiplerce 7 kişi gözaltına alındı.Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılardan 4'ü savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.Adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden biri nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla salıverildi.

Adli Kontrol Sahte İçki Kaçakçılık Operasyonu Kaçakçılık Avcılık 

loading...
İlgili Foto Galeriler
Timsah Avcıları İlk Kez Görüntülendi!Timsah Avcıları İlk Kez Görüntülendi!
Mültecilerin Yunanistana Geçişleri Devam EdiyorMültecilerin Yunanistana Geçişleri Devam Ediyor
Kurtarma Ekipleri VedalaştıKurtarma Ekipleri Vedalaştı
Rahşan Ecevit'in Bilinmeyen Fotoğrafları!Rahşan Ecevit'in Bilinmeyen Fotoğrafları!
Mehmetçik Teröristlerin Kış Üstlenmesine Darbe VurduMehmetçik Teröristlerin Kış Üstlenmesine Darbe Vurdu
Hakkaride KAPAN-3 KAVAKLI Operasyonu BaşladıHakkaride KAPAN-3 KAVAKLI Operasyonu Başladı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı