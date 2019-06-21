Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
21 Haziran 2019 Cuma günü yayınlandı
Adana'da kaçak sigara operasyonu

Adana'da kaçak sigara operasyonu

Yakıt deposunun kapağının açılması

Kaçak Sigara Yakıt Deposu Kaçak Sigara 

-Depodan sigara çıkması
-Sigaraların tek tek çıkartılması

( ADANA )- Operasyonda 5 bin 720 paket kaçak sigara ele geçirildi ADANA

- Adana'da düzenlenen operasyonda 5 bin 720 paket kaçak sigara ele geçirildi. Edinilen bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Sarıçam ilçesindeki uygulama noktasında şüphelendikleri bir çekiciyi durdurdu. Çekicide yapılan aramada yakıt deposuna gizlenmiş 5 bin 720 paket kaçak sigara ele geçirildi. Kaçak sigaralara el konulurken, sürücü H.Y. gözaltına alındı. H.Y. emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.
İlgili Foto Galeriler
Şimdi Çok Farklı GörünüyorlarŞimdi Çok Farklı Görünüyorlar
Sigarayı Bıraktıracak 10 Kilit AdımSigarayı Bıraktıracak 10 Kilit Adım
Köpeğin Bulduğu Altınların Sahibi AranıyorKöpeğin Bulduğu Altınların Sahibi Aranıyor
Mali Şubenin Baskınında 40 Milyonluk Naylon Fatura Ele GeçirildiMali Şubenin Baskınında 40 Milyonluk Naylon Fatura Ele Geçirildi
Yolcu Minibüsü Buğday Yüklü Traktöre Çarptı: 6 YaralıYolcu Minibüsü Buğday Yüklü Traktöre Çarptı: 6 Yaralı
Trabzonda Sel Felaketi!Trabzonda Sel Felaketi!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı