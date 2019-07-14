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14 Temmuz 2019 Pazar günü yayınlandı
Adana'da kaçak içki operasyonu Haberi

Adana'da kaçak içki operasyonu Haberi

Polisin eve baskın yapması

Sahte İçki Kaçak Bild İmalathane Kaçak İçki 

-Eve girmesi ve bidonlara bakması
-Kaçak içkiyi bulması
-detay görüntü

( ADANA ) - Kaçak içki imalathanesi olarak kullanılan evde 140 litre kaçak rakı ele geçirildi ADANA

- Bir haftada 4 kişinin sahte içkiden hayatını kaybettiği Adana'da yapılan operasyonda 140 litre kaçak içki ele geçirildi. Edinilen bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Kaçakçılık Suçları Büro Amirliği ekipleri, bir haftada Adana'da 4 kişinin sahte içkiden ölmesi üzerine operasyonlarını sıklaştırdı. Yapılan bu operasyonların birinde merkez Seyhan ilçesine bağlı Hadırlı Mahallesi'ndeki bir evin kaçak içki imalathanesine dönüştürüldüğü belirlendi. Eve operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramada 140 litre kaçak rakı ele geçirdi. Ekipler, olayla ilgili şüpheli M.A.'yı gözaltına aldı, kaçak içkileri de imha etti. Emniyet Müdürlüğüne götürülen zanlının, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.
Mersin, Adana ve Niğde'de 13 günde 13 kişi sahte içkiden hayatını kaybetmişti.
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