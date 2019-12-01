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01 Aralık 2019 Pazar günü yayınlandı
Adana'da kaçak içki operasyonu

Adana'da kaçak içki operasyonu

Otomobilde arama

Adli Kontrol Kaçak Irak Kaçak İçki Trol 

-Kaçak içkilerin bulunması
-Kaçak içkilerin çıkarılması

( ADANA ) ADANA

- Adana'da bir otomobilde 161 şişe kaçak içki ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı. Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri 07 L 6858 plakalı otomobille kaçak içki sevkıyatı olduğunu belirledi. Ekip, takibe alınan otomobili Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) otoyolunun merkez Çukurova ilçesi yakınında durdurdu. Aramada aracın koltuk ve bagajında poşetlere doldurulmuş 161 şişe gümrük kaçağı içki bulundu. Otomobildeki S.C. ve N.N. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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