Adana'da kaçak içki operasyonu

-Polisin kaçak içkileri bulması

-İmalathaneden detay görüntü



( ADANA )- Adana'da yapılan operasyonda portakal bahçesinde 6 bin 460 litre kaçak içki ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı ADANA



- Adana'da yapılan operasyonda portakal bahçesinde 6 bin 460 litre kaçak içki ele geçirildi. Olayla ilgili 2 zanlı gözaltına alındı.Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri Hadırlı Mahallesi'nde bir portakal bahçesinde kaçak içki imalathanesi olduğu istihbaratını aldı. Polis bu bilgi üzerine hemen adrese baskın yaptı. Baskında polis portakal bahçesinde kaçak içki üretimi yapıldığını saptayıp 6 bin 460 litre kaçak içkiye el koydu. Polis olayla ilgili M.Y. ve E.Y. isimli zanlıları gözaltına aldı.Kaçak içkiler olay yerinde dökülerek imha edildi.

