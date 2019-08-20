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20 Ağustos 2019 Salı günü yayınlandı
Adana'da kaçak içki operasyonu

Adana'da kaçak içki operasyonu

Polisin bir adrese girmesi

Kaçak Harekete Geç Irak Kaçak İçki 

-Adreste kutular içinde kaçak içki bulması

( ADANA )- Operasyonda bin 945 şişe etil alkol, içki yapımında kullanılan 521 adet kit ele geçirildi- Gözaltına alınan 2 zanlıdan 1'i tutuklandı ADANA

- Adana'da düzenlenen operasyonda bin 945 şişe etil alkol, içki yapımında kullanılan 521 adet kit ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 kişiden 1'i tutuklandı. Edinilen bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri, Yeşiloba Mahallesinde 2 farklı adres ve bir araçta kaçak içki olduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Polis 3 ayrı adrese yaptığı baskında bin 945 şişe etil alkol, içki yapımında kullanılan 521 adet kit ele geçirdi. Polis S.Y. ve H.Y. isimli iki zanlıyı da gözaltına aldı. Zanlılar sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılardan S.Y. nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklanırken H.Y. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
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