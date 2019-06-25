Adana’da kaçak akaryakıt operasyonu

-Polislerin iş yerine girişi

-Kaçak akaryakıt tanklarından görüntüler

-Tankerin görüntüsü



( ADANA )- Operasyonda 35 bin 500 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi, 3 kişi göz altına alındı ADANA



- Adana polisinin akaryakıt kaçakçılığına yönelik yaptığı çalışmada 35 bin 500 litre yakıt ele geçirildi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı. Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, akaryakıt kaçakçılığına yönelik çalışma yaptı. Adana Organize Sanayi Bölgesi’nde lisanssız ve kaçak akaryakıt üretimi yapan bir iş yeri olduğu tespit edildi. İş yerine giren polis, bir tankerde toplam 35 bin 500 litre kaçak akaryakıt ele geçirdi. Olayla ilgili Z.Ç., B.A., M.A. gözaltına alındı.

