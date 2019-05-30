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30 Mayıs 2019 Perşembe günü yayınlandı
Adana'da kaçak akaryakıt operasyonu

Adana'da kaçak akaryakıt operasyonu

Polisin baskını

Polis Hamzalı Kaçak Karya Kaçak Akaryakıt 

-Kamyonette arama yapması
-Kaçak akaryakıtları bulması
-Tankların görüntüsü

( ADANA )- Operasyonda 10 bin 600 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi ADANA

- Adana'da yapılan operasyonda 10 bin 600 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Edinilen bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Seyhan ilçesi Sarıhamzalı Mahallesi'nde meydana geldi. Nakliyeciler Sitesi içinde kaçak akaryakıt olduğu ihbarını aldı. İhbar üzerine siteye baskın yapan polis, bir kamyonet kasasında 10 tank içinde 10 bin 600 litre kaçak akaryakıt ele geçirdi. Polis olayın şüphelisi konumunda Ayhan T., ve Fırat K. isimli şahısları gözaltına aldı. Zanlılar sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. İki zanlı çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.
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