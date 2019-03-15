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15 Mart 2019 Cuma günü yayınlandı
Adana'da jiletli kavga: 2 yaralı Video

Adana'da jiletli kavga: 2 yaralı Video

- Adana 'da jiletli kavga - 2 yaralı - Olay yerinden genel detay görüntü - Polis ekiplerinin olaya müdahalesiADANA (AA) - Adana 'da iki grup arasında çıkan jiletli kavgada 2 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, merkez Yüreğir ilçesi Kozan Caddesi'nde, iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle kavga çıktı.Jiletin kullanıldığı kavgada Nurullah A. ve Hidayet B, vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı.Yaralılar, mahalle bekçilerinin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.Kavgaya karıştığı tespit edilen iki şüpheli, Ulubatlı Hasan Mahallesi ara sokaklarında yakalandı.Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Akalan 

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