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21 Mart 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Adana'da izin gösteriye müdahale - 6 kişi gözaltına alındı

Adana'da izin gösteriye müdahale - 6 kişi gözaltına alındı

- Adana 'da izin gösteriye müdahale - Nevruz alanından çıkanlardan genel görüntü - Polis ekiplerinden görüntü - Gözaltına alınanlar - Grubun koşarak dağılması Adana 'da izin gösteriye müdahale - Nevruz kutlamalarının ardından dağıldıkları sırada terör örgütü PKK lehine slogan atan ve örgütü simgeleyen bez parçası açan gruba polis müdahalede bulundu - Polis ekiplerince 6 kişi gözaltına alındıADANA (AA) - Adana 'da, nevruz kutlamalarının ardından dağıldıkları sırada terör örgütü PKK lehine sloganlar atan ve örgütü simgeleyen bez parçaları açan gruba polis müdahale etti.Mimar Sinan Açık Hava Tiyatrosu'nda HDP tarafından organize edilen nevruz kutlaması sonrası alanı terk eden bazı gruplar, Merkez Park'a doğru yürüyüşe geçti.Polis ekipleri, uyarılara rağmen dağılmayarak terör örgütü lehine slogan atan ve PKK'yı simgeleyen bez parçaları açan gruba müdahale etti.Kaçmaya çalışan gruptaki 6 kişi gözaltına alındı.

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