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19 Haziran 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Adana'da iş yerinde yangın Video

Adana'da iş yerinde yangın Video

- Yangın anından görüntü - İtfaiye ekiplerinin alevlere müdahale etmesi - İş yeri sahibinin göz yaşı dökmesi - Olayı izleyenlerden görüntü - Genel detay görüntüADANA (AA) - Adana ’da oto elektik tamirhanesinde çıkan yangında iş yeri ve içerisindeki 3 otomobil kullanılamaz hale geldi.Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Kurtuluş Caddesi’ndeki oto elektrik tamirhanesinde yangın çıktığı ve yanında otel olduğu bilgisi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye sevk edildi.Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri iş yerindeki plastik malzemeler ve kablolar nedeniyle yangına müdahalede zorlandı. Bu sırada olay yerine gelen iş yeri sahibi göz yaşı döktü.Yaklaşık bir saat süren müdahalenin ardından söndürülen yangın sonucu iş yeri ve içerisindeki 3 otomobil kullanılamaz hale geldi.İtfaiye ekiplerinin yangının çıkış sebebiyle ilgili çalışması sürüyor.

Yangına Müdahale 

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