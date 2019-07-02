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02 Temmuz 2019 Salı günü yayınlandı
Adana'da iş kazası: 1 yaralı

Adana'da iş kazası: 1 yaralı

- Adana 'da iş kazası - 1 yaralı - 112 Acil Sağlık ekiplerinin olay yerine gelmesi - Yaralının hastaneye kaldırılması - Yurt inşaatından genel görüntüADANA (AA) - Adana 'da başına kalas düşen inşaat işçisi yaralandı.Alınan bilgiye göre, merkez Sarıçam ilçesindeki bir öğrenci yurdunun ek bina inşaatında çalışan işçi Hasan Palaz (51), yaklaşık 5 metre yükseklikten düşen kalasın başına çarpması sonucu yaralandı.Palaz, ambulansla Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesine kaldırıldı.Tedavi altına alınan Palaz'ın durumunun iyi olduğu öğrenildiPolis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Hastane İş Kazası 

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