Adana'da intihar eden üniversiteli genç toprağa verildi

-Yakınlarının cenaze aracı etrafındaki görüntüsü

-Yakınlarının ağlama görüntüsü

-Ceneze aracının çıkışı

-Mezarlığın dışardan görüntüsü



( MERSİN )- Adana’da kaybolan, bugün öğleden sonra ormanlık alanda cansız bedenine ulaşılan üniversite öğrencisi genç, gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı- Gencin önceki dönem Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapan Mecit Özcan'ın öz yeğeni olduğu öğrenildi MERSİN



- Adana’da kaybolan, bugün öğleden sonra ormanlık alanda cansız bedenine ulaşılan üniversite öğrencisi genç, gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı. Gencin önceki dönem Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapan Mecit Özcan'ın öz yeğeni olduğu öğrenildi. Edinilen bilgiye göre, Çukurova Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünde okuyan Yusuf Özcan (24), 28 Mayıs'ta Mersin'deki evinden çıkıp Adana'ya geldi. O günden sonra bir daha öğrenciden haber alamayan ailesi, Özcan'ın bulunması için Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Kayıp Şahıslar Büro Amirliğine başvuru yaptı. Bir süredir çalışma yürüten ekipler bugün öğleden sonra çalışmalarını ormanlık alanda karşı tepeye çevirmiş, kadavra köpeği 'Melo'nun da yardımıyla gencin ağaç dalına asılmış haldeki cesedine ulaşmıştı. Genç, önceki dönem Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapan Macit Özcan'ın yeğeni çıktı Yusuf Özcan’ın cenazesi, Adana Adli Tıp Morgunda yapılan otopsinin ardından yakınları tarafından alınarak Mersin'e getirildi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Şehir Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından Özcan, Afetevler Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Gencin önceki dönem Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapan Macit Özcan'ın öz yeğeni olduğu öğrenildi.

