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09 Ağustos 2019 Cuma günü yayınlandı
Adana’da iki kişinin ölümüne neden olan minibüs kaza yerinden kaldırıldı Video

Adana’da iki kişinin ölümüne neden olan minibüs kaza yerinden kaldırıldı Video

Kazaya karışan minibüsten görüntü

Cenaze Irak Trol 

-Minibüsün kurtarılarak çekiciye yüklenmesi

( ADANA ) ADANA

- Adana’da dün sabah saatlerinde meydana gelen tarfik kazasında iki kişinin ölümüne iki kişinin de yaralanmasına neden olan minibüs kaza yerinden uzun uğraşlar sonucu kaldırıldı. Edinilen bilgiye göre,dün sabah saatlerinde Mehmet K. idaresindeki 01 RU 829 plakalı minibüs, ilçeye bağlı Çulluuşağı Mahallesi'nde lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkarak yol kenarında bekleyen Celal ve Hürü Şahin çiftine çarparak devrildi. Kazada, Celal ve Hürü Şahin çifti olay yerinde hayatını kaybetmiş, minibüs sürücüsü ile yanındaki İsmet Gök yaralanmıştı. Yaralılar, ambulanslarla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınmış, Kazada hayatını kaybeden çiftin cenazesi ise önce Kozan Devlet Hastanesi morguna kaldırılmış ardından ilçeye bağlı Çulluuşağı Mahallesi Mezarlığında ailesinin ve sevenlerinin gözyaşları ararasında toprağa verilmşiti. Öte yandan kazaya karışan ve iki kişinin ölümüne neden olan 01 RU 829 plakalı arkasında römork takılı olan minibüs ise kaza yerinden uzun uğraşlar sonucu kaldırılırak çekiciye yüklendi.
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