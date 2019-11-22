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22 Kasım 2019 Cuma günü yayınlandı
Adana’da iki iş yeri alev alev yanarak küle döndü

Adana’da iki iş yeri alev alev yanarak küle döndü

Yangından görüntü

Polis İtfaiye Aracı Ayakkabıcı 

-Sokaktan görüntüler
-İtfaiye ekiplerinin çalışmasından görüntü
-Çevredeki vatandaşlardan görüntü
-Söndürme çalışmalarından görüntü

( ADANA ) ADANA

- Adana’da henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı çıkan yangın çeyiz dükkanı ve ayakkabıcıyı küle çevirdi. Yangının diğer esnaflara sıçramaması için çalışan itfaiye ekipleri yoğun çaba sarf etti. Adana Cemal Gürsel Caddesi Nalbant Halil sokakta bulunan çeyiz dükkanı ve ayakkabıcının üst katında henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. İtfaiye ekipleri çıkan yangının diğer esnaflara sıçramaması için yoğun çaba sarf etti. 5 itfaiye aracının katıldığı yangın söndürme çalışmasında polis çevrede güvenlik önlemleri aldı. Yangının meydana geldiği Nalbant Halil sokağa giden Cemal Gürsel Caddesi trafiğe kapatıldı. Paniğe kapılan diğer esnaflar iş yerlerini terk etti. Olası elektrik çarpmaları için önlem alan itfaiye ekipleri civarda bulunan sokakların elektriğini kesti. İtfaiye ekipleri yangının diğer iş yerlerine sıçramaması için soğutma çalışmalarına devam ediyor.
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