Adana'da iki hurda otomobil yandı - ADANA

- Olay yerinden genel ve detay görüntüler - Yanan araçlardan görüntüler Adana 'da iki hurda otomobil yandıADANA (AA) - Adana 'da hurda iki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldüMerkez Yüreğir ilçesi Akıncılar Mahallesi'ndeki bir hurda dükkanında, iki otomobilde parçalama işlemi yapıldığı sırada yangın çıktı.İşçilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen Adana Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.İş yeri sahibi Ayhan Özcan, benzin dökülen otomobillerden birinde unutulan sigara nedeniyle yangın çıktığını iddia etti.
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