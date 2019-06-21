Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
21 Haziran 2019 Cuma günü yayınlandı
Adana'da iki hurda otomobil yandı - ADANA

Adana'da iki hurda otomobil yandı - ADANA

- Olay yerinden genel ve detay görüntüler - Yanan araçlardan görüntüler Adana 'da iki hurda otomobil yandıADANA (AA) - Adana 'da hurda iki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldüMerkez Yüreğir ilçesi Akıncılar Mahallesi'ndeki bir hurda dükkanında, iki otomobilde parçalama işlemi yapıldığı sırada yangın çıktı.İşçilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen Adana Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.İş yeri sahibi Ayhan Özcan, benzin dökülen otomobillerden birinde unutulan sigara nedeniyle yangın çıktığını iddia etti.

Hurda Otomobil Bild Sigara Benzin 

İlgili Foto Galeriler
Sigarayı Bıraktıracak 10 Kilit AdımSigarayı Bıraktıracak 10 Kilit Adım
PKKya Ait Mühimmatlar Ele GeçirildiPKKya Ait Mühimmatlar Ele Geçirildi
Tunceli Valisi Sonel: Kahramanlarımız Gerekeni YaptıTunceli Valisi Sonel: Kahramanlarımız Gerekeni Yaptı
Aynı Evde Basıldılar! 2si Kadın 4 Kişi...Aynı Evde Basıldılar! 2si Kadın 4 Kişi...
Teröristlerin Teslim Olma Anı GörüntülerdeTeröristlerin Teslim Olma Anı Görüntülerde
Bin Polisle Dev Uyuşturucu OperasyonuBin Polisle Dev Uyuşturucu Operasyonu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı