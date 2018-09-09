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09 Eylül 2018 Pazar günü yayınlandı
Adana’da ‘Huzur ve Güven Uygulaması’ yapıldı İzle

Adana’da ‘Huzur ve Güven Uygulaması’ yapıldı İzle

Uygulama yapan ekiplerden detaylar

Para Cezası Beyzbol Sopası Akalan Güvenlik Önlemi Şüpheli Araç 

-Aranan araç ve şahıslardan görüntüler
-Polisin bagajdaki Türk Bayrağı'nı çıkartması
-Detektör köpeği Pars'ın arama yapması
-Selami Yıldız'ın açıklamaları

( ADANA ) ADANA

- Adana'da 720 polisin katılımıyla huzur ve güven uygulaması gerçekleştirildi.
Adana’da huzur ve güven ortamının sağlanması amacıyla İl Emniyet Müdürlüğünce saat 20:00’dan itibaren “Yüreğir Huzur ve Güven Uygulaması” adı ile sabit önleyici yol ve umuma açık yer uygulaması şeklinde denetimler gerçekleştirildi.
Yapılan denetimlere 103 kara ekibi, 1 hava ekibi, 720 personel ve 2 eğitimli detektör köpeği katıldı.
Ekipler, uygulamanın yapıldığı yerlerde geniş güvenlik önlemi alarak, şüpheli araçları durdurup arama yaptı. Denetimlerde, 8 bin 665 şahsa Genel Bilgi Toplama (GBT) yapılarak, çeşitli suçlardan aranan 26 kişi yakalandı, 59 kişiye yapılan adli ve idari işlemde 41 bin 600 lira idari para cezası ve 14 iş yerine idari işlem uygulandı. Ayrıca ruhsatsız 10 tabanca, bunlara ait 10 şarjör ile 150 adet dolu fişek, 12 adet ruhsatsız av tüfeği ve bunlara ait 88 adet kartuş, 2 adet muşta, 1 adet beyzbol sopası, 1 adet kalem bıçak, 1 adet çakmak bıçak, 1 adet elektro şok cihazı, 2 adet de kesici ve delici alet ele geçirildi. Uygulamada 2 bin 542 araç kontrol edilip toplamda 48 araca 35 bin 750 lira para cezası uygulandı. Uygulamada aranan bir otomobilin bagajında bulunan Türk Bayrağı'nı polis, bulunduğu yerden çıkarıp katlayarak otomobilin arka koltuğuna koydu. İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız da birim müdürleriyle uygulama bölgelerini denetleyip, vatandaşlarla sohbet etti. Yıldız, yaptığı açıklamada, Adana’nın huzur ve güvenliği için teşkilat olarak çalıştıklarını vurgulayarak, “Vatandaşlarımızın güvenliği için 7 gün 24 saat çalışmaktayız. Vatandaşlarımıza da bize olan destekleri için çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.
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