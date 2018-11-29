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29 Kasım 2018 Perşembe günü yayınlandı
Adana'da 'Hedefim Sensin' filminin ilk gösterimini Ata Demirer ve Demet Akbağ, hayranlarıyla izledi

Adana'da 'Hedefim Sensin' filminin ilk gösterimini Ata Demirer ve Demet Akbağ, hayranlarıyla izledi

Sinema salonundan genel ve detay görüntüler

Sinema Salonu Allah 

-Ata Demirer'in konuşmaları
-Demet Akbağ'ın konuşmaları
-Oyuncuların salona girmesi
-Oyuncuların seyircilerle fotoğraf çektirmesi

( ADANA )- Ata Demirer: "Sıfır bir plaka uğurlu gelecek" ADANA

- Ata Demirer ve Demet Akbağı'ı tekrar bir araya getiren "Hedefim Sensin" filminin özel gösterimi Adana Optimum Alışveriş Merkezi'nde Ata Demirer, Demet Akbağ ve Erkan Can'ın katılımıyla gerçekleşti. Senaryosunu Ata Demirer'in yazdığı, Kıvanç Baruönü'nün yönettiği, başrollerini ise Ata Demirer, Demet Akbağ, İlker Aksum ve Gonca Vuslateri'nin paylaştığı Hedefim Sensin filminin galası Adana Optimum Alışveriş ve Eğlence Merkezi'nde gerçekleştirildi.
Demirer, Akbağ ve Erkan Can, özel gösterimi hayranlarıyla birlikte izledi. Çekimleri İstanbul'da başlayıp, Gökçeada'da devam eden Hedefim Sensin filminin özel gösteriminden önce konuşan Ata Demirer, Adana'ya gelmeyeli 12 yıl olduğunu ve bu konuda gönül borçlarını ödemek için Adana'da gala yaptıklarını dile getirerek, "Başrol oyuncularımızdan Zekeriya Taştan, Güneydoğu mutfağı üzerine meraklı ve kendince uzman birisi. Biz de doğal olarak filmin gösterimlerine güneyden başlamak istedik. Birçok film yaptık bu süre zarfında ve o filmlerin hiçbirinin galasında gelememiştik. Sıfır bir plaka uğurlu gelecek inşallah" dedi.
Filmin başrol oyuncularından Demet Akbağ ise ilk gösterimin bu kez Adana'ya saklandığını belirterek, "Madem Zekeriya Taştan'ın filmi, Adana'dan başlayalım dedik. Burada olmaktan çok mutluyuz. Adana'yı da çok severiz. Biz de seyircili ilk gösterimi Adanalılarla birlikte izleyeceğiz" diye konuştu.
Daha sonra sinema salonuna giren ünlü oyuncular, Adanalı hayranlarıyla birlikte fotoğraf çektirdi. Salonda seyircilere hitap eden Akbağ mutlu olduğunu ifade ederek, "Çok uzun bir zaman olmadı aslında. Sadece kebap yemek için Adana'ya gelmiştim. Ama Adana'yı çok seviyorum. Sizlerle filmin açılışını yapacağımız için çok heyecanlıyız. İnşallah beğenirsiniz" dedi.
Daha sonra ünlü oyuncular, Adanalı sinemaseverlerle birlikte Hedefim Sensin filminin özel gösterimini seyretti.
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