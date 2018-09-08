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08 Eylül 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Adana'da hava destekli 'huzur ve güven' uygulaması

Adana'da hava destekli 'huzur ve güven' uygulaması

Adana 'da hava destekli "huzur ve güven" uygulaması - Huzur ve Güven Uygulamasından detaylar - Güvenlik önlemlerinden detaylar - Ele geçirilen silahlardan detaylar - Beyzbol sopasının üzerindeki "kişisel olaylara müdahale aracı" yazısı - Adana İl Emniyet Müdürünün vatandaşlarla konuşmasıADANA (AA) - Adana 'da 720 polisin katılımıyla "huzur ve güven" uygulaması gerçekleştirildi.
İl Emniyet Müdürlüğünce, kent genelindeki yollarda ve umuma açık yerlerde hava destekli gerçekleştirilen " Adana Huzur ve Güven Uygulaması"na Asayiş, Uyuşturucu ile Mücadele, Çevik Kuvvet ve Trafik şubelerinden 103 kara ve bir hava ekibi katıldı.
Denetimlerde 2 dedektör köpek kullanıldı.Ekipler, uygulamanın yapıldığı noktalarda güvenlik önlemleri alarak, şüpheli araçları durdurdu ve dedektör köpeklerle arama gerçekleştirdi.Denetimlerde 8 bin 665 kişinin kimlik sorgulamasında çeşitli suçlardan aranan 26 kişi yakalandı. Ayrıca 59 kişiye adli işlem uygulanan kontrollerde toplam 41 bin 600 lira ceza kesildi, 14 iş yeri hakkında idari işlem yapıldı.Uygulamada 2 bin 542 araç kontrol edilirken, 8 araç trafikten menedildi. Toplamda 48 araca 53 bin 750 TL para cezası uygulandı.Kontroller sırasında 10 adet ruhsatsız tabanca ve bunlara ait 10 adet şarjör, 150 adet fişek, 12 adet ruhsatsız av tüfeği ve bunlara ait 88 adet kartuş, birer adet kalem ve çakmak bıçak, bir adet elektro şok cihazı, 2 adet muşta ve 2 adet kesici alet ele geçirildi.Öte yandan bir otomobilde ele geçirilen beyzbol sopasının üzerindeki "kişisel olaylara müdahale aracı" yazısı dikkat çekti.Uygulama bölgelerini denetleyen İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, vatandaşlarla sohbet etti.Yıldız, gazetecilere yaptığı açıklamada, uygulamaların kararlılıkla devam edeceğini vurguladı.

Para Cezası Beyzbol Sopası Akalan Dedektör Köpek Şüpheli Araç 

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