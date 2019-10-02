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02 Ekim 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Adana’da gece yarısı bir eve EYP'li saldırı Video

Adana’da gece yarısı bir eve EYP'li saldırı Video

Olay yerinden genel ve detay görüntüler

Güvenlik Önlemi Bomba İmha Uzmanları Polis Ekipleri Özel Harekat Polisleri Müstakil Ev 

-Polislerin incelemelerinden genel görüntüler
-Özel harekat polislerinden genel görüntüler
-EYP atılan evden genel görüntüler
-Olay yerinden genel görüntüler
-EYP parçalarının görüntüsü

( ADANA )- Özel harekat timleri EYP atılan evin çevresinde güvenlik önlemi aldı ADANA

- Adana’da kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce bir müstakil evin penceresine el yapımı patlayıcı (EYP) atıldı. Patlama sesine uyanan ev sakinleri panikle durumu polise bildirdi. Olay, saat 02.00 sıralarında Seyhan İlçesi Gülbahçesi Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce bir müstakil evin penceresine el yapımı patlayıcı (EYP) atıldı. Patlama sesine uyanan ev sahibi panikle durumu polis ekiplerine bildirdi. Özel Harekat timleri mahallenin giriş çıkışında önlem aldı İhbar üzerine olay yerine Terörle Mücadele polisleri ile Özel Harekat polisleri sevk edildi. Terör olaylarının yoğun yaşandığı mahalle olmasından dolayı özel harekat polisleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Olay yeri inceleme ve bomba imha uzmanları EYP üzerinde yaptığı incelemelerin ardından, parçaları detaylı incelenmek üzere emniyete götürüldü. Polis olayı gerçekleştiren kişi veya kişilerin arama çalışmaları başlattı. (CNK-MÇ-Y)
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