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24 Mayıs 2019 Cuma günü yayınlandı
Adana'da gazeteciye silahlı saldırı

Adana'da gazeteciye silahlı saldırı

- Yaralı gazetecinin ambulansa sedye ile taşınması - Yaralı gazetecinin ambulansa bindirilirken telefonla konuşması - Yaralı gazetecinin kızının olay anını polise anlatması - Yaralı gazetecinin torunundan görüntü - Torunu ve kızının yanında uğradığı silahlı saldırıda bacağından yaralanan gazeteci hastaneye kaldırıldıADANA (AA) - Adana 'nın merkez Seyhan ilçesinde torunu ve kızının yanında silahlı saldırıya uğrayan gazeteci Hakan Denizli yaralandı.Kentte yayın yapan Egemen Gazetesi kurucusu Hakan Denizli'ye (49), Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde kızı ve torunuyla bindiği otomobilde silahlı saldırı yapıldı.Aracın açık camından henüz kimliği belirlenemeyen kişinin ateş ettiği Denizli, bacağından yaralandı.İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hakan Denizli yapılan müdahalenin ardından Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.Polis ekipleri, yaptıkları incelemede otomobilde bir adet boş kovan buldu.Başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

Polis Hastane Silahlı Saldırı Sağlık Ekipleri Saldırı 

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