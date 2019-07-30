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30 Temmuz 2019 Salı günü yayınlandı
Adana'da gasp iddiası Haberi

Adana'da gasp iddiası Haberi

- Müştekinin polis ekiplerine ifade vermesi - Polis ekiplerinden görüntülerADANA (AA) - Adana 'da bir kişi, kendisini polis olarak tanıtan kişiler tarafından gasbedildiği iddiasıyla polise başvurdu.Alınan bilgiye göre, Onur Aygün (29), kuş almak için geldiği merkez Yüreğir ilçesi Ulubatlı Hasan Mahallesi'nde, kendisini polis olarak tanıtan 3 kişinin ellerine plastik kelepçe takıp üzerindeki 2 bin 300 lira para ile bir çeyrek altını aldıklarını iddia etti.Aygün, çevredeki vatandaşların yardımıyla elindeki kelepçeleri söktükten sonra polise başvurduğunu kaydetti.
İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

Polis Akalan Çeyrek Altın Polis Ekipleri 

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