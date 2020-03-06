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06 Mart 2020 Cuma günü yayınlandı
Adana’da firarilere şafak vakti baskın

Adana’da firarilere şafak vakti baskın

Polislerden görüntü

Uyuşturucu Uyuşturucu Ticareti Hapis Cezası Şafak Vakti Adli Tıp Kurumu 

-Polis aracından görüntü
-Zanlılarına adli tıp birimine getirilmesi
-Adli tıp birimi tabela ve genel görüntüsü

( ADANA ) ADANA

- Adana’da çeşitli suçlardan aranan ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan 51 firariye yönelik şafak vakti operasyon düzenlendi.
Yapılan operasyonda çok sayıda kişi yakalandı. Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, hırsızlı, uyuşturucu ticareti ve yaralama suçlarından aranan, kesinleşmiş hapis cezası olan 51 firariye yöenlik operasyon düzenledi.
Polisler, suçluların evlerine eş zamanlı baskın yaptı. Baskında yakalanan firariler adli tıp kurumundaki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
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