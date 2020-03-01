Adana'da fındık büyüklüğünde dolu yağdı

-Şiddetli dolu yağışı

-Bir sürücünün camını açıp çekmesi

-Aşırı yağış nedeniyle penceresini kapatması

-Dolu yağışından görüntü



( ADANA )- Fındık büyüklüğünde yağan dolu sürücülere ve yayalara zor anlar yaşattı ADANA



- Adana'da fındık büyüklüğünde yağan dolu sürücülere ve yayalara zor anlar yaşattı. Adana'da iki gündür devam eden sağanak yağmur hayatı olumsuz etkiledi. Dün ise yağmur ile birlikte fındık büyüklüğünde dolu yağması sürücülere ve yayalara zor anlar yaşattı. Sürücüler camlarını açıp manzarayı seyretmek istese de dolu nedeniyle pencerelerini kapatmak zorunda kaldılar. Dolu yağışı nedeniyle bir anda her taraf beyaza büründü. Dolu yağışı nedeniyle çiçekleri açan meyvelerin de zarar gördüğü öğrenildi.



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