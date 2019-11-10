Adana'da FETÖ operasyonunda 2 kişi tutuklandı İzle

-Adli tıpa alınması -Adli tıptan çıkartılması -Adliyeye götürülmesi
( ADANA ) ADANA
- Adana'da düzenlenen FETÖ operasyonunda gözaltına alınanlardan 2'si tutuklandı.Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince örgütün finans yapılanmasında yer alan kişilere yönelik 4 Kasım Pazartesi günü düzenlenen operasyonda 3 kişinin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 13'e yükseldi. Şüphelilerden 1'i kadın 4 kişi emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki sorguları tamamlanarak nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlılardan 2'si tutuklandı, 1'i kadın 2 kişi de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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