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03 Eylül 2019 Salı günü yayınlandı
Adana'da FETÖ operasyonu Video

Adana'da FETÖ operasyonu Video

Zanlıların adli tıpa getirilmesi

Adli Tıp Mahrem Ankesörlü Telefon Şafak Vakti Öğrenciler 

-Adli tıpa alınması
-Adli tıptan çıkartılmaları
-Emniyete götürülmeleri

( ADANA )- Adana merkezli 4 ilde FETÖ'ye yönelik operasyonda 22 zanlıya gözaltı kararı verildi ADANA

- Adana merkezli 4 ilde FETÖ'ye yönelik operasyon kapsamında 22 zanlıya gözaltı kararı verildi.
Adana Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü Fetullahçı Terör Örgütün/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 1'i teğmen, 1'i astsubay, 20'si askeri okuldan atılan öğrencilerden oluşan 22 zanlıya gözaltı kararı verildi.
Bu karar doğrultusunda Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şafak vakti Adana merkezli 4 ilde operasyon başlattı. Operasyonda zanlılar gözaltına alınarak Adana'ya getirildi.
Adli tıp biriminden sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Zanlıların örgütün mahrem imamları tarafından ankesörlü telefonla ardışık olarak arandığı ileri sürüldü.
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