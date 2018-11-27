Adana'da feci ölüm...Seyhan Baraj Gölü'nün su çekilmiş bölümünden karşıya geçmek isterken bataklığa saplanan adam ölü olarak bulundu

-Polisin inceleme yapması

-Olay yerinden detay

-Gölün görüntüsü

-Akan az bir su görüntüsü

-Cesedi bulan şahsın olayı anlatması



( ADANA ) - Cesedi bulan balıkçı Timuçin Yıldırım'ın, "Balık avlamaya geldim balığı buldum" demesi dikkat çekti ADANA



- Adana'da Seyhan Baraj Gölü'nün su çekilmiş bölümünden karşıya geçmek isterken bataklığa saplanan adam, ölü olarak bulundu Edinilen bilgiye göre, balıkçı Timuçin Yıldırım, balık avlamak için Seyhan Baraj Gölü'ne gitti. Yıldırım gölün su çekilen yerinde balık avlamak için hazırlık yaparken hareketsiz halde bataklık içinde yatan bir erkek şahıs gördü. Yıldırım şahsa seslendi ancak cevap gelmeyince hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ise olayla ilgili çalışma başlattı. Yapılan ilk çalışmada ölen erkek şahsın 60-70 yaşları arasında olduğu gölün su çekilmiş bölümünden karşıya geçerken bataklığa saplandığı ve çıkamadığı, kurtulmak için çırpındıkça da iyice bataklığa saplandığı tespit edildi. Etrafta kimse olmadığı için şahsın saplandığı yerde hayatını kaybettiği anlaşıldı. Polis şahsın kimliğini belirlemek için kayıp başvurularını incelemeye aldı. Şahsın cesedi bataklıktan çıkartılarak otopsi için adli tıp kurumu morguna götürüldü. Cesedi bulan Yıldırım'ın olayı anlatırken, "Balık avlamaya geldim balığı buldum" demesi dikkat çekti.

