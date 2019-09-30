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30 Eylül 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Adana'da feci kaza kamerada

Adana'da feci kaza kamerada

Otomobilin sol tarafa park etmesi

Çarpma Anı Polis Merkezi Güvenlik Kamerası Sağlık Ekipleri Motosiklet Sürücüsü 

-Sürücünün otomobile binmesi
-Sağ tarafa dönmeye çalışması
-Motosiklet sürücüsünün hızla gelip çarpması
-Havada uçup yere düşmesi
-Yerde sürüklenmesi
-Sürücünün inmesi ve yaralıya bakması
-Vatandaşların gelmesi
-Olay yerinden genel ve detay görüntüler

( ADANA )- Kaza sonrası savrulan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti ADANA

- Adana'da meydana gelen kazada hayatını kaybeden motosiklet sürücüsünün otomobile çarpma anı güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.Edinilen bilgiye göre, kaza 29 Eylül Pazar günü Yüreğir ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 01 AAC 833 plakalı otomobil sürücüsü yolun sol tarafına park etti. Bir süre sonra otomobiline binip sağ tarafa dönerek ara sokağa girmek istediği sırada, fırında çalışan 2 çocuk babası Savaş Çetin (26) motosikletle hızla gelerek otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosikletten savrulan sürücü, asfalt zemine düşüp sürüklendi. Çevrede kazayı gören vatandaşlar ve sürücü yaralının yardımına koştu. Bu anlar ise güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.Olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralı, kurtarılamadı. Kaza sonrası otomobil sürücüsü polis merkezine giderek teslim oldu.Hem otomobilde hem de motosiklette de maddi hasarın meydana geldiği kazayla ilgili inceleme sürüyor.
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