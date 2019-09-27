Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
27 Eylül 2019 Cuma günü yayınlandı
Adana’da feci kaza: 3 ölü, 1 yaralı

Adana’da feci kaza: 3 ölü, 1 yaralı

Olay yerinden görüntü

Hastane Elektrik Direği Kalaba Alabalık Direksiyon 

-Kamyonetin çekici üzerinde gidişi
-Kaza yerinden detaylar
-Yaralı kurtulan Esat Esen ile röp.
-Hastane önündeki kalabalık

( ADANA )- Ceyhan ilçesinde bir kamyonetin elektrik direğe çarpması sonucu 3 kişi sıkışarak feci şekilde hayatını kaybetti- Kazada yaralı olarak kurtulan Esat Esen, bir ses duyduğunu duvara ve elektrik direğine çarptıklarını sonrasında da ön camdan çıktığını anlattı ADANA

- Adana’nın Ceyhan ilçesinde bir kamyonetin elektrik direğe çarpması sonucu 3 kişi sıkışarak feci şekilde hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre, Devlet Bahçeli Bulvarı’nda meydana gelen kazada, Baüki Özbay'ın kullandığı 01 FC 644 plakalı fayans yüklü kamyonet, seyir halindeyken direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu elektrik direğine çarptı. Çarpmanın ardından kamyonet sürücüsü Baki Özbay, Mehmet Yıldırım, Sercan Esen sıkışarak feci şekilde hayatını kaybetti. Kazadan yaralı olarak kurtulan Esat Esen, Ceyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ölenlerin cesetleri hastane morguna konuldu.Yaralı olarak kurtulan Esen, bir ses duyduğunu duvara ve elektrik direğine çarptıklarını sonrasında da ön camdan çıktığını anlattı.
İlgili Foto Galeriler
Doğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandıDoğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandı
Şehit Kemikleri Toprak ÜstündeŞehit Kemikleri Toprak Üstünde
Adliyeye Eşini Öldürürken Üzerinde Bulunan Kanlı Gömleğiyle Sevk EdildiAdliyeye Eşini Öldürürken Üzerinde Bulunan Kanlı Gömleğiyle Sevk Edildi
Erkek Arkadaşı Genç Kadına Dehşeti YaşattıErkek Arkadaşı Genç Kadına Dehşeti Yaşattı
Arnavutköy’de Bir Evde Dehşet: 4 ÖlüArnavutköy’de Bir Evde Dehşet: 4 Ölü
İstanbulda Fuhuş Operasyonuİstanbulda Fuhuş Operasyonu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı