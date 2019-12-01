Adana'da evlat vahşeti Haberi

-Evin kırık camları

-Evden genel ve detay görüntü

-Akrabalarının isyan etmesi

-Genel ve detay görüntü



( ADANA ) -- Tartıştığı annesini, kafasına sert bir cisimle defalarca vurarak feci şekilde öldürdüğü iddia edilen uyuşturucu bağımlısı genç, kardeşi tarafından polise teslim edildi ADANA



- Adana'da tartıştığı annesinin kafasına defalarca sert bir cisimle vurarak feci şekilde öldürdüğü ileri sürülen genç, kardeşi tarafından polise teslim edildi. Edinilen bilgiye göre, olay Yüreğir ilçesine bağlı Selahattin Eyyubi Mahallesi 3810 sokaktaki evde meydana geldi. İddiaya göre uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülen Erol G. (34) bir kaç gün önce uyuşturucu parası istediği annesi Durdu Güden (54) ile tartışıp ona kızarak evin camlarını kırdı. Bu nedenle Durdu Güden büyük oğlu tarafından alınıp kendi evine götürüldü. Dün akşam Durdu Güden tekrar evine geldi. Erol G. annesinden yine uyuşturucu parası isteyince aralarında yine kavga çıktı. Erol G. bunun üzerine yine evin kapılarını ve pencerelerini kırdı. Araya komşuların ve akrabaların girmesiyle kavga bitti. Dişi ağrıdı diye arkasında ağladığı oğlu tarafından öldürüldü Bir süre sonra Erol G. dişi ağrıyıp rahatsızlanınca ambulans çağrıldı. Olay yerine gelen sağlık görevlileri diş ağrısını geçirmek için ilacı fazla almasından dolayı rahatsızlandığını belirlediği genci hastaneye götürdü. Annesi Durdu Güden oğlu için gözyaşlarını tutamadı. Hastaneye götürülen Erol G. tedavi olduktan sonra gece tekrar evine geldi. Eve gelir gelmez şahıs annesiyle yine tartıştı. Yine akrabaların araya girmesiyle kavga yatıştırıldı. "Sabah ablasının yanına gitti para istedi" Bu sabah ise Erol G. Karslılar Mahallesindeki ablasının evine giderek ondan para istedi. Abla kardeşinin durumundan şüphelenerek diğer kardeşini arayıp eve bakmasını istedi. Kardeşi eve gidip baktığında annesini çekyatın üzerinde kanlar içinde gördü. Hemen sağlık ekiplerine haber verip ablasının Karslılar Mahallesindeki evine gidip kardeşini Cumhuriyet Polis Merkezine götürüp teslim etti. Olay yerine gelen polis de inceleme başlattı. Yapılan ilk incelemede kadının başına sert bir cisimle defalarca vurularak öldürüldüğü belirlendi. Erol G.'nin uyuşturucu almak için annesinden para istediği vermediği için sabahleyin yine kavga ettikleri bu nedenle kafasına demir ya da tahta sopa ile defalarca vurarak öldürdüğü ileri sürüldü. Zanlı ifadesi alınmak üzeri Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliğine götürülerken, annenin diğer çocukları gözyaşlarına boğuldu. Kadının cenazesi otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. (FKE-



loading...