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22 Ağustos 2019 Perşembe günü yayınlandı
Adana'da ev yangını

Adana'da ev yangını

- - İtfaiye ekiplerinin yangına müdahale etme görüntüleri - Doğalgaz ekiplerinin konrtol etme görüntüleri - Ev sahibinin yakınları tarafından papağın veterinere götürülmesi - İtfaiyenin olay yerinden ayrılması - Bir apartman dairesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldüADANA (AA) - Adana 'da bir apartman dairesinde çıkan yangın söndürülürken, evde bulunan papağan kontrol için veterinere götürüldü.Alınan bilgiye göre, merkez Çukurova ilçesi Kenan Evren Bulvarı'nda bir apartmanın 4. katındaki Ayşe Kalkan'a ait dairede, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.Öte yandan yakınları, şehir dışında bulunan Ayşe Kalkan ile telefonda görüştü.Kalkan'ın uyarısı üzerine yakınları, evde bulunan papağanı kontrol için veterinere götürdü.Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yangına Müdahale Trol 

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