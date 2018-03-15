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15 Mart 2018 Perşembe günü yayınlandı
Adana'da ev yangını

Adana'da ev yangını

- 110 itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi - Polis ekiplerinin ev sahibinden bilgi alışıADANA (AA) - Yüreğir ilçesinde çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.Edinilen bilgiye göre, Başak Mahallesi'nde Abid Karakuş'a ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Yatak odasından dumanların yükseldiğini fark eden ev sakinleri, yangını kendi imkanlarıyla söndürmeye çalıştı.Yangının büyümesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kısa sürede yangını söndürdü.Evin kullanılamaz hale geldiği yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışma başlatıldı.

Yangına Müdahale 

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