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03 Temmuz 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Adana'da ev yangını: 1 ölü Video

Adana'da ev yangını: 1 ölü Video

- Adana 'da ev yangını - 1 ölü - Yanan evden genel detay görüntü - Karayusuflu Mahallesi'nde iki katlı evin birinci katında çıkan yangında, evde yalnız yaşadığı belirtilen yaşlı kadın hayatını kaybettiADANA (AA) - Karayusuflu Mahallesi'nde iki katlı evin birinci katında çıkan yangında, evde yalnız yaşadığı belirtilen yaşlı kadın hayatını kaybetti.Alınan bilgiye göre merkez Seyhan ilçesinin Karayusuflu mahallesinde, iki katlı evin birinci katında yangın çıktığını gören vatandaşlar durumu itfaiye, jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.Olay yerine gelen ekipler yangını söndürdü. Sağlık ekipleri evde yaptıkları kontrollerde, yalnız yaşadığı belirtilen Ayşe Özkaya'nın (80) öldüğünü belirledi.İtfaiye ekipleri yaptıkları çalışmada, yangının elektrik kontağından çıktığını tespit etti.Jandarma ekiplerinin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

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