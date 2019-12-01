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01 Aralık 2019 Pazar günü yayınlandı
Adana’da etkili olan sis Merkez Camii’nde kartpostallık manzaralar oluşturdu

Adana’da etkili olan sis Merkez Camii’nde kartpostallık manzaralar oluşturdu

Drone ile sis manzaraları

Kubbe 

-Aktüel sis görüntüleri
-Trafikte araçların ilerlemesi

( ADANA -ÖZEL-DRONE)- Adana'da sabah saatlerinde etkili olan sis drone ile görüntülendi ADANA

- Adana’da sabah saatlerinde etkili olan sis, Merkez Camii’nde kartpostallık manzaralar oluşturdu. Kentte sabaha karşı sis etkili oldu. Bazı yerlerde görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Sis altında kalan Merkez Cami ise seyrine doyumsuz manzara oluşturdu. Minareleri, kubbesine kadar örtülü sisi delen cami, görüntüsüyle hayranlık uyandırdı. Etkili olan sis güneşin kendini göstermesiyle dağıldı.
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