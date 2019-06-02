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02 Haziran 2019 Pazar günü yayınlandı
Adana'da El Kaide operasyonu İzle

Adana'da El Kaide operasyonu İzle

Zanlıların adli tıpa getirilmesi

Adli Kontrol Adli Tıp Şafak Vakti Terör Örgütü Irak 

-Adli tıptan çıkartılması
-Adliyeye götürülmesi

( ADANA )- Terör örgütü El Kaide'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı ADANA

- Adana'da terör örgütü El Kaide'ye yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli adli kontrol tedbiriyle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Edinilen bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler terör örgütü El Kaide'ye yönelik çalışma yaptı. Örgüte eleman ve vatandaşlardan tehditle örgüte para aldıkları öne sürülen İ.Ö ile M.Ö., merkez Yüreğir ilçesi, Doğankent Mahallesindeki adreslerine şafak vakti yapılan operasyonla gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan zanlılar adli kontrol tedbiriyle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
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