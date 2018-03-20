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20 Mart 2018 Salı günü yayınlandı
Adana’da eczane kundaklandı

Adana’da eczane kundaklandı

İtfaiye ekiplerinden genel görüntü

Polis Benzin Polis Ekipleri 

-Olay yerinden genel ve detay görüntüler
-Bir kişiyle röportaj

( ADANA ) ADANA

- Adana’da bir eczanenin depo kısmına benzin dökülerek ateşe verildi.
İtfaiye yangını kısa sürede söndürürken, iş yerinde maddi hasar meydana geldi. Olay, Seyhan İlçesi Bakımyurdu Caddesi üzerinde bulunan bir eczanede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çevredeki vatandaşlar eczanenin yandığını görmesi üzerine itfaiye ve polis ekiplerini arıyor. İtfaiye ekipleri gelene kadar vatandaşlar yangını müdahale ederek büyümesi önlerken, itfaiye erleri yangını kısa sürede söndürdü. İş yerinde maddi hasar meydana gelirken, ilk bulgularda benzin dökülerek yakıldığı öğrenildi. Eczanenin dışarısında da iki şişe benzin bulundu. Polis olayı gerçekleştiren kişi ve kişileri arama çalışmaları başlattı.
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