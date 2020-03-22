Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
22 Mart 2020 Pazar günü yayınlandı
Adana'da 'dur' ihtarına uymayan şüpheliler kovalamaca sonucu yakalandı

Adana'da 'dur' ihtarına uymayan şüpheliler kovalamaca sonucu yakalandı

Adana 'da "dur" ihtarına uymayan şüpheliler kovalamaca sonucu yakalandı - Olay yerinden görüntüler - Polis ekiplerinin olaya müdahalesi - Dur ihtarına uymayan sürücünün göz altına alınması - Aracın trafik ekiplerince çolay yerinden kaldırılması Adana 'da "dur" ihtarına uymayan şüpheliler kovalamaca sonucu yakalandıADANA (AA) - Adana 'da polisin "dur" ikazına rağmen bir süre kaçan şüpheliler kovalamaca sonucu yakalandı.Alınan bilgiye göre, merkez Yüreğir ilçesi Doğankent Mahallesi'nde uygulama noktasında, polis ekipleri durumundan şüphelendikleri 01 LG 477 plakalı otomobili durdurmak istedi.Polisin "dur" ihtarına rağmen otomobille kaçmaya başlayan araç sürücüsü Hüseyin R. Adana - Karataş yoluna doğru ilerledi.Ekiplerin yaklaşık 5 kilometre boyunca kovaladığı şüpheli otomobil, Sabancı Merkez Cami önünde durduruldu. İçerisinde sürücüyle birlikte 2 kadın şüpheliyi de yakalayan ekipler, otomobilde yaptıkları aramalarda herhangi bir suç unsuru bulamadı.Olay yerine sevk edilen trafik polislerinin incelemesinin ardından şüpheliler ve otomobil detaylı inceleme yapılmak üzere polis merkezine götürüldü.

Polis Polis Merkezi Bild Akalan Polis Ekipleri 

loading...
İlgili Foto Galeriler
Yenibosna'da Karakolun Önünde PatlamaYenibosna'da Karakolun Önünde Patlama
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı