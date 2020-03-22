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22 Mart 2020 Pazar günü yayınlandı
Adana'da dezenfeksiyon çalışması

Adana'da dezenfeksiyon çalışması

- Belediye ekiplerinin tarım işçilerinin kaldığı yerlerde ilaçlama yapması - Tarım işçilerine maske dağıtılması - Yolların, pazar yerlerinin, durakların ve parkaların temizlenmesi - Toplu taşıma araçlarında dezenfeksiyon yapılmasıADANA (AA) - Adana 'da yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) ile mücadele kapsamında alınan tedbirlerin uygulanmasına devam ediliyor. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, kentte yapılan dezenfeksiyon, yıkama ve ilaçlama çalışmalarını denetledi.Koronavirüsle mücadele kapsamında adeta seferberlik başlattıklarını belirten Karalar, yollar, okullar, karakollar, hastaneler, işletmeler, çocuk parkları, müzeler, belediye ve özel otobüsler gibi akla gelebilecek her noktayı temizlemeye ve dezenfekte etmeye çalıştıklarını kaydetti.
Koronavirüsten nasıl korunulacağına dair bilgilerin bulunduğu 1 milyon broşür bastırdıklarını ve bunların dağıtımını sürdürdüklerini aktaran Karalar, kentin 100 muhtelif noktasına ve belediye otobüslerine 250 dezenfektan koyduklarını belirtti.
Karalar, Adana lılardan kurallara uymalarını ve zorunlu hallerin haricinde dışarıya çıkılmamalarını istedi. - Sağlık çalışanlarına ücretsiz ulaşımSağlık çalışanlarının koronavirüsle mücadeleyi büyük özveriyle yaptığını ifade eden Karalar, sağlık çalışanlarına belediye otobüslerinin ve metronun ücretsiz hizmet vereceğini de duyurdu.Yüreğir Belediyesi de koronavirüs tedbirleri kapsamında dezenfeksiyon çalışmalarına devam ediyor.İlçe genelinde bütün ortak kullanım alanlarını, kamu kurum ve kuruluşlarını tek tek dezenfekte eden ekipler, çalışmalarını sürdürüyor.Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, ilçe genelinde geniş kapsamlı dezenfekte çalışmalarına ara vermeden devam ettiklerini, özel donanımlı ekiplerin ilk günden itibaren virüsle mücadele kapsamında Yüreğir genelinde yoğun bir çalışma yaptıklarını kaydetti.
İlçede, 182 okulun dezenfeksiyon işlemini gerçekleştirdiklerini belirten Kocaispir, caddeler, duraklar, parklar, toplu taşıma araçları, kamu kurumları başta olmak üzere bütün ortak kullanım alanlarında önlemler aldıklarını ifade etti.
Kocaispir, ekiplerin tarım işçilerinin yoğun olarak bir arada yaşadığı çadır kentlerde de dezenfeksiyon çalışması yaptığını ve maske dağıttığını bildirdi.

Toplu Taşıma Dezenfeksiyon Sağlık Çalışanları Çadır Kent Ücretsiz Ulaşım 

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