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22 Haziran 2018 Cuma günü yayınlandı
Adana'da dere kenarında mahsur kalan köpek kurtarıldı Video

Adana'da dere kenarında mahsur kalan köpek kurtarıldı Video

- Dere kenarında mahsur kalan köpek kurtarıldı - Köpeğin kurtarılması - Köpekten detaylarADANA (AA) - Adana 'nın Sarıçam ilçesinde düştüğü dere kenarında mahsur kalan köpek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.Sinanpaşa Mahallesin'deki dereye köpek düştüğünü gören vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.Olay yerine gelen Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü Can - Kur ekipleri, köpeği düştüğü dere kenarından kurtardı.Köpek daha sonra bakım merkezine götürüldü.

Köpek Bild Bakım Merkezi 

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