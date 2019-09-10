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10 Eylül 2019 Salı günü yayınlandı
Adana'da dehşet...Ayrıldığı eşini pompalı tüfekle öldürdü

Adana'da dehşet...Ayrıldığı eşini pompalı tüfekle öldürdü

olayın olduğu evden görüntü

Polis Cenaze Güvenlik Önlemi Pompalı Tüfek Yaralı Kadın 

-polislerin aldığı güvenlik önlemi
-genel detay görüntü

( ADANA ) ADANA

- Adana’nın Ceyhan ilçesinde bir kişi tartıştığı eski eşini pompalı tüfekle vurarak öldürdü.Olay, Ceyhan ilçesi Şahin Özbilen Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Lütfiye Yüksel (45) 6 ay önce ayrıldığı eski eşi Nuh Gürel'in (53) evine gitti. İkili arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesiyle Nuh Gürel, eski eşi Lütfiye Yüksel’e pompalı tüfekle 2 el ateş etti. Olayı duyan çevredeki vatandaşlar yaralı kadını Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Lütfiye Yüksel yaşamını yitirdi. Yüksel’in cenazesi nöbetçi savcının incelemesinin ardından Adana Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.Nuh Gürel, polis tarafından gözaltına alındı. Gürel'in, verdiği ilk ifadesinde, “Altı ay önce eşimden ayrıldım. Benden sürekli para istiyordu. Param olursa veriyordum, olmazsa yok diyordum. Sürekli tehdit edip, bağırıp çağırıyor para istiyordu. Evimde oturduğun sırada yine aradı, acil 500 lira lazım, dedi.
Bende yok dedim. Bir saat sonra kapıma geldi. Bana para vereceksin seni vurdururum, öldürtürüm deyince kendimi kaybettim, vurdum” diyerek kendini savunduğu aktarıldı.Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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