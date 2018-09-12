Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
12 Eylül 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Adana'da dehşet...6 çocuk babası önce sevgilisini öldürdü sonra intihar etti İzle

Adana'da dehşet...6 çocuk babası önce sevgilisini öldürdü sonra intihar etti İzle

olayın yaşandığı villadan görüntüler

Polis Cenaze Cenaze Aracı Kız Kardeş Polis Ekipleri 

-polis araçlarından detay
-cesetlerin cenaze aracına konulması
-Sezen Aslanbaba'nın fotoğrafı
-Hamit Gürtavlı'nın fotoğrafı

( ADANA -FOTO EKLENDİ) ADANA

- Adana’da 6 çocuk babası bir şahıs sevgilisini başından vurup öldürdükten sonra aynı silahla intihar etti. Olay, merkez Çukurova ilçesi Karslılar Mahallesi 82059 Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hamit G. (35) adlı şahıs, kız kardeşini arayarak beraber yaşadığı sevgilisi Sezen A.’yı (30) öldürdüğünü söyleyip intihar edeceğini söyledi.

Durumu öğrenen Hamit G.’nin kardeşi telefonu kapatır kapatmaz olay yerine gitti. Olay yerine gelen kız kardeşi Hamit G. ve Sezen A.’yı başından vurulmuş halde buldu. Olayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk inceleme sonucu Hamit G. ve Sezen A.’nın olay yerinde öldüğü tespit edildi. Olay yerinde bulunan Hamit G.’nin kız kardeşi sinir krizi geçirdi. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı ilk inceleme sonucu Hamit G.’nin Sezen A.’nın başına 1 el ateş ettiği, ardından aynı silahla kendini başına 1 el ateş ettiği öğrenildi. Öte yandan Hamit G.’nin evli ve 6 çocuk babası olduğu öğrenildi. Hamit G. ile Sezen A.’nın kiraladıkları lüks villada beraber yaşadığı öğrenildi. Hamit G. ve Sezen A.’nın cesetleri otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı