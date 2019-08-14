Adana'da DEAŞ operasyonu

-Adliyeye alınmaları



( ADANA ) -- Terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 2'si Türk 1'i yabancı uyruklu 3 kişi gözaltına alındı ADANA



- Adana'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonunda 2'si Türk 1'i yabancı uyruklu 3 kişi gözaltına alındı. Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Yüreğir ilçesine bağlı Yeşilbağlar Mahallesinde 2'si Türk 1'i yabancı uyruklu 3 kişinin terör örgütü DEAŞ adına faaliyet yürüttüğü bilgisine ulaştı. Polis bu bilgi doğrultusunda teknik ve fiziki takip yapıp Kurban Bayramının 1. günü zanlıların evlerine şafak vakti baskın yaptı. Baskında 3 şüpheli gözaltına alınarak sorgulanmak üzere emniyete getirildi.

Zanlılar 2 gün boyunca sorgulandıktan sonra ek gözaltı alınması için adliyeye götürüldü. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkartılan zanlılara ek gözaltı alınıp tekrar emniyete götürüldü. Zanlıların sorgusu devam ediyor. (FKE-

