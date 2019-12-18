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18 Aralık 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Adana’da DEAŞ operasyonu: 6 gözaltı kararı Video

Adana’da DEAŞ operasyonu: 6 gözaltı kararı Video

Özel harekatın koçbaşıyla kapıyı kırması

Polis Adli Tıp Akalan Şafak Vakti Terör Örgütü 

-Özel harekettan genel ve detay görüntüler
-Baskın düzenlenen yerden genel ve detay görüntüler

( ADANA ) ADANA

- Adana’da yürütülen terör örgütü DEAŞ soruşturması kapsamında örgüt adına faaliyet yürüttüğü öne sürülen 6 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Şafak vakti yapılan operasyonla zanlılar gözaltına alındı. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı terör örgütü DEAŞ hakkında yürüttüğü soruşturması kapsamında örgüt adına faaliyet gösterdiği iddia edilen 6 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Müdürlüğü ekipleri şafak vakti DEAŞ’a yönelik operasyon düzenledi.
Özel Harekat polislerinin de desteği ile söz konusu şahısların evlerine eş zamanlı baskınlar yapıldı. Baskınlarda yakalanan zanlılar adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
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